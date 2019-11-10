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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

ЦСКА переиграл «Локомотив» и одержал четвертую победу подряд в Единой лиге ВТБ

20:55
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал «Локомотив». Московский клуб победил со счетом 81:72

Армейцы одержали четвертую победу подряд в чемпионате.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Краснодар) — 81:72 (16:14, 19:17, 24:21, 22:20)

10 ноября. Москва. «УСК ЦСКА».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

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