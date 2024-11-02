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Сегодня, 21:00

ЦСКА разгромил «Пари НН» и одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Алина Савинова
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ЦСКА дома одержал победу над «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:65.

Самым результативным игроком встречи стал Зак Наталл из нижегородской команды, который набрал 18 очков. У хозяев больше всего очков заработали Мело Тримбл и Амат М'Бай (по 14).

Армейцы одержали пятую победу подряд и девятую в сезоне. В нынешнем розыгрыше ЦСКА потерпел только одно поражение, уступив 5 октября «Пари НН» со счетом 75:77. После 10 матчей московская команда лидирует в турнирной таблице. Нижегородцы идут на пятом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 91:65 (31:21, 21:20, 20:11, 19:13)

Баскетбол
БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
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