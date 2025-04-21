ЦСКА и «Пари НН» сыграют в 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Серия до трех побед одного из соперников стартует в среду, 23 апреля. При необходимости команды проведут до пяти встреч. Более высоко сеяный клуб — в данной паре это ЦСКА — принимает первый и второй, а также, если потребуется, пятый матч.

В регулярном сезоне Единой лиги ВТБ-2024/25 ЦСКА набрал 81 очка и занял второе место, «Пари НН» с 62 очками расположилась на седьмой строчке.

ЦСКА — «Пари НН»: расписание матчей серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ-2024/25

1-й матч. 23 апреля (среда). 19.30. Москва. ЦСКА — «Пари НН»

2-й матч. 25 апреля (пятница). 19.30. Москва. ЦСКА — «Пари НН»

3-й матч. 28 апреля (понедельник). 20.00. Нижний Новгород. «Пари НН» — ЦСКА

4-й матч. 30 апреля (среда). 20.00. Нижний Новгород. «Пари НН» — ЦСКА (если потребуется)

5-й матч. 3 мая (суббота). 14.00. Москва. ЦСКА — «Пари НН» (если потребуется)

Время начала матчей — московское.