ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» встретятся во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ в пятницу, 25 апреля. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

Результаты игр Единой лиги ВТБ можно отслеживать в баскетбольном матч-центре и разделе турнира на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт телеканала «Старт».

Первый матч команд в четвертьфинале Единой лиги ВТБ завершился победой ЦСКА со счетом 114:83. В регулярном чемпионате москвичи заняли второе место, одержав 37 побед в 44 матчах. Нижегородцы финишировали седьмыми с 18 победами и обыграли «Парму» в стыковом матче.