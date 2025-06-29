ЦСКА объявил об уходе Михайловского

ЦСКА объявил, что атакующий защитник Никита Михайловский покинул команду. Ранее «СЭ» сообщал, что стороны приняли решение не продлевать контракт.

Баскетболист выступал за армейцев на протяжении двух сезонов, выиграв с московским клубом два чемпионства Единой лиги ВТБ и Суперкубок.

Всего Михайловский сыграл в 36 матчах за ЦСКА, набирая в среднем 2,7 очка, делая 1,5 подбора и 0,6 передачи за 7,9 минуты игрового времени.