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Сегодня, 21:54

ЦСКА одолел «Нижний Новгород», Лав набрал 34 очка

Руслан Минаев
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ЦСКА дома обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:75.

В составе московского клуба самым результативным игроком стал Никола Милутинов — 20 очков. У гостей больше всех набрал Джеремейн Лав 34 очка, реализовав 13 бросков из 20 (3 из 6 трехочковых) и 3 из 5 штрафных.

В следующем матча ЦСКА дома примет «Локомотив-Кубань» 26 марта. «Нижний Новгород» дома сыграет с МБА 25-го числа.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

ЦСКА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 76:75 (21:8, 16:21, 21:18, 18:28)

22 марта. Москва. «Мегаспорт».

БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
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