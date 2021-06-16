ЦСКА не стал продлевать контракт с центровым Эриком
ЦСКА объявил об уходе из команды центрового Майкла Эрика.
32-летний нигериец покинул клуб в связи с истечением контракта.
Спасибо, Майкл! ?— CSKA Moscow (@cskabasket) June 16, 2021
Центровой @MEasy50 покинул нашу команду по истечении срока контракта.
Вместе с красно-синими Эрик дебютировал в «Финале четырех» Евролиги и стал чемпионом @VTBUL. pic.twitter.com/qmqCnSKa9N
Эрик выступал за ЦСКА с февраля 2021 года. Баскетболист принял участие в 27 матчах армейцев, набирая в среднем 5,8 очка, 3,4 подбора, 0,4 перехвата и 0,4 блок-шота.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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