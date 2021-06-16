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ЦСКА не стал продлевать контракт с центровым Эриком

10:58
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ЦСКА объявил об уходе из команды центрового Майкла Эрика.

32-летний нигериец покинул клуб в связи с истечением контракта.

Эрик выступал за ЦСКА с февраля 2021 года. Баскетболист принял участие в 27 матчах армейцев, набирая в среднем 5,8 очка, 3,4 подбора, 0,4 перехвата и 0,4 блок-шота.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/20210615-eric/

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Иван Торопцев все материалы автора
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