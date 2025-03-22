ЦСКА переиграл МБА в Единой лиге ВТБ

ЦСКА одержал победу над МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:62.

Самым результативным игроком встречи стал нигерийский центровой армейцев Тони Джекири, набравший 18 очков. Лучший у МБА — атакующий защитник Евгений Воронов с 17 очками.

ЦСКА одержал 33-ю победу и лидирует в турнирной таблице с 71 очком. МБА потерпел 25-е поражение и идет 9-м.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — МБА (Москва) — 90:62 (22:16, 28:19, 22:14, 18:13)

ЦСКА: Джекири (18), М'Бай (16), Аврамович (15 + 5 передач), Астапкович (10 + 8 подборов)

МБА: Воронов (17), Зубков (13 + 10 подборов), Барашков (13 + 6 подборов)

22 марта. Москва. «Мегаспорт».