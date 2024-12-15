Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:02

ЦСКА обыграл МБА в Единой лиге ВТБ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

ЦСКА дома победил МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:67.

Самым результативным игроком встречи стал Амат М`Бай — 20 очков. После первой половины матча счет был равным — 36:36.

ЦСКА одержал 17-ю победу в 19 матчах и занимает первое место в таблице чемпионата, опережая «Зенит» по дополнительным показателям. МБА с 5 победами и 14 поражениями — на 11-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — МБА (Москва) — 84:67 (21:20, 15:16, 29:15, 19:16)

15 декабря. Москва. «Мегаспорт».

БК МБА
БК ЦСКА
Читайте также
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Сийярто назвал беспрецедентным жестом отказ Зеленского от диалога с Орбаном
Опубликована запись разговора капитана «Волгонефти-212» и диспетчера
Карло Анчелотти: биография легенды «Милана» и тренера «Реала»
В Финляндии прошли демонстрации за открытие КПП на границе с Россией
Россия движется за границу. Белорусы забили арену на шоу Плющенко под музыку Чайковского
Популярное видео
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

УНИКС разгромил «Пари НН» в Единой лиге ВТБ

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости