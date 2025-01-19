ЦСКА проиграл «Локомотиву» в домашнем матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ проиграл «Локомотиву» — 104:106.
За 9 секунд до конца встречи за второй технический фол был удален главный тренер красно-синих Андреас Пистиолис. Защитник гостей Антониус Кливленд промазал оба штрафных броск, и армейцы получили возможность сравнять счет или выйти вперед, но трехочковый защитника Алексы Аврамовича оказался неточным.
Аврамович удержал Пистиолиса от разборок с судьями в концовке матча с «Локомотивом»
Краснодарцы победили москвичей во второй раз за месяц — 22 декабря они выиграли на своем паркете (69:65).
ЦСКА потерпел четвертое поражение в 26 играх регулярного чемпионата, «Локомотив» одержал 20-ю победу при шести поражениях.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 104:106 (30:29, 24:29, 25:28, 25:20)
ЦСКА: Тримбл (35), Аврамович (23), Жан-Шарль (11), Уэйр (10).
«Локомотив-Кубань»: Мартюк (27 + 10 подборов), Миллер (16 + 8 передач + 5 подборов), Андерсон (13 + 5 подборов), Кливленд (12 + 7 передач), Гудумак (11), Емченко (10).
19 января. Москва. «Мегаспорт»