ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ — 105:99.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник московской команды Мело Тримбл, который набрал 19 очков. Лучшую результативность у краснодарского клуба показал Би Джей Джонсон (18 очков).

Свои следующие матчи команды проведут против «Црвены Звезды». ЦСКА встретится с сербским клубом 12 сентября, а «Локомотив-Кубань» — 13 сентября.