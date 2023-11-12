ЦСКА впервые проиграл в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, уступив «Локомотиву-Кубани»
ЦСКА дома проиграл «Локомотиву-Кубани» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 88:91.
Самым результативным игроком встречи стал форвард краснодарцев Девон Акун-Перселл, набравший 22 очка. У ЦСКА больше всего очков у Тримбла Мело — 20.
Армейцы впервые проиграли в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице, «Локомотив-Кубань» — на 6-й позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 88:91 (15:28, 25:23, 30:20, 18:20)
12 ноября. Москва. «Мегаспорт».
Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
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