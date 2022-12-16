ЦСКА второй раз в сезоне обыграл «Локомотив-Кубань»

ЦСКА на своей площадке обыграл «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:80.

Самым результативным игроком в составе московской команды стал Ливио Жан-Шарль, набравший 25 очков. В клубе из Краснодара 14 очков набрал Крис Хортон.

ЦСКА продлил беспроигрышную серию до 17 матчей. Команда занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» находится на шестой строчке.

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ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 94:80 (27:25, 25:16, 25:23, 17:16)