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Сегодня, 21:30

ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» уступил «Автодору»

Евгений Петров
Корреспондент

ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» (91:71) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В другом матче «Автодор» на выезде победил «Нижний Новгород» (83:70).

«Автодор» занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА на четвертой позиции. «Локомотив-Кубань» занимает шестое место. «Нижний Новгород» на седьмой позиции.

Лидером турнира на данный момент является УНИКС.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Автодор» (Саратов) — 70:83 (25:18, 16:20, 22:20, 7:25)

ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 91:71 (22:17, 32:34, 22:8, 15:12)

18 февраля. Москва. «Баскет Холл Москва».

БК Автодор
БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
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