ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» уступил «Автодору»
ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» (91:71) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В другом матче «Автодор» на выезде победил «Нижний Новгород» (83:70).
«Автодор» занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА на четвертой позиции. «Локомотив-Кубань» занимает шестое место. «Нижний Новгород» на седьмой позиции.
Лидером турнира на данный момент является УНИКС.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Нижний Новгород» — «Автодор» (Саратов) — 70:83 (25:18, 16:20, 22:20, 7:25)
ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 91:71 (22:17, 32:34, 22:8, 15:12)
18 февраля. Москва. «Баскет Холл Москва».
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