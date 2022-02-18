ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород» уступил «Автодору»

ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» (91:71) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В другом матче «Автодор» на выезде победил «Нижний Новгород» (83:70).

«Автодор» занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА на четвертой позиции. «Локомотив-Кубань» занимает шестое место. «Нижний Новгород» на седьмой позиции.

Лидером турнира на данный момент является УНИКС.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Автодор» (Саратов) — 70:83 (25:18, 16:20, 22:20, 7:25)

ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 91:71 (22:17, 32:34, 22:8, 15:12)

18 февраля. Москва. «Баскет Холл Москва».