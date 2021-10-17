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ЦСКА интересуется третьим номером драфта НБА-2015

10:27
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ЦСКА интересуется центровым Джалилом Окафором, сообщает журналист Маттео Андреани.

По информации источника, 25-летний американец готов перейти в один из европейских клубов. Сообщается, что помимо армейцев баскетболистом интересуется «Партизан».

Окафор — третий номер драфта НБА-2015. В сезоне-2020/21 он выступал за «Детройт», набирая в среднем 5,4 очка и 2,4 подбора за матч. В сентябре центровой был обменян в «Бруклин», после чего «Нетс» отчислили игрока. Баскетболист готовился к сезону-2021/22 в тренировочном лагере «Атланты», однако «Хоукс» решили не предлагать ему полноценный контракт.

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Иван Торопцев все материалы автора
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