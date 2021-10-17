ЦСКА интересуется третьим номером драфта НБА-2015
ЦСКА интересуется центровым Джалилом Окафором, сообщает журналист Маттео Андреани.
По информации источника, 25-летний американец готов перейти в один из европейских клубов. Сообщается, что помимо армейцев баскетболистом интересуется «Партизан».
Jahlil Okafor and Partizan Belgrade are in advanced talks. Former NBA center is ready to his first experience in Europe.— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) October 16, 2021
CSKA Moscow also asked information.#basketball #baloncesto #Transfers #Partizan #Belgrade #EuroCup #srbija #EuroLeague #NBA
Окафор — третий номер драфта НБА-2015. В сезоне-2020/21 он выступал за «Детройт», набирая в среднем 5,4 очка и 2,4 подбора за матч. В сентябре центровой был обменян в «Бруклин», после чего «Нетс» отчислили игрока. Баскетболист готовился к сезону-2021/22 в тренировочном лагере «Атланты», однако «Хоукс» решили не предлагать ему полноценный контракт.
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