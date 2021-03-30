ЦСКА хочет подписать защитника «Жальгириса»

Московский баскетбольный ЦСКА проявляет серьезный интерес к защитнику «Жальгириса» Марюсу Григонису, пишет в Twitter инсайдер Донатас Урбонас 30 марта.

В контракте 26-летнего Григониса с литовским клубом есть опция выкупа. Красно-синие поборются за игрока в межсезонье-2021.

В матчах Евролиги-2020/21 игрок сборной Литвы набирает 14,2 очка, 2,3 подбора и 3,2 передачи в среднем за встречу.