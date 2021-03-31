ЦСКА договорился о подписании защитника «Жальгириса»

Московский баскетбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к игроку «Жальгириса» и сборной Литвы Мариусу Григонису. О переходе объявят только летом, но устная договоренность между литовцем и «армейцами» достигнута, пишет литовский журналист Йонас Микловас.

У Григониса действующий контракт с «Жальгирисом», но ЦСКА выкупит его за 150 тысяч евро. Зарплата защитника в Каунасе составляла 600 тысяч евро за сезон.

26-летний Григонис может выступать на позиции легкого форварда и атакующего защитника. В сезоне-2020/21 провел за «Жальгирис» 31 матч в Евролиге, в среднем за матч набирая 14,2 очка, совершая 2,3 подбора и отдавая 3,2 передачи.