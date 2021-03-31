Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

ЦСКА договорился о подписании защитника «Жальгириса»

17:37
Мариус Григонис. Фото Instagram
Мариус Григонис. Фото Instagram
Теги:

Московский баскетбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к игроку «Жальгириса» и сборной Литвы Мариусу Григонису. О переходе объявят только летом, но устная договоренность между литовцем и «армейцами» достигнута, пишет литовский журналист Йонас Микловас.

У Григониса действующий контракт с «Жальгирисом», но ЦСКА выкупит его за 150 тысяч евро. Зарплата защитника в Каунасе составляла 600 тысяч евро за сезон.

26-летний Григонис может выступать на позиции легкого форварда и атакующего защитника. В сезоне-2020/21 провел за «Жальгирис» 31 матч в Евролиге, в среднем за матч набирая 14,2 очка, совершая 2,3 подбора и отдавая 3,2 передачи.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд