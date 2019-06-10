ЦСКА - девятикратный чемпион Единой лиги ВТБ!

ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19. В финальной серии армейцы одержали три победы над "Химками": 106:85, 103:92, 80:62.

Для ЦСКА это чемпионство стало восьмым подряд и девятым в истории. Единственный раз из десяти розыгрышей турнира столичная команда уступила титул в сезоне-2010/11, уступив в финале как раз "Химкам" (64:66).

Единая лига ВТБ

Финал

Третий матч

"Химки" - ЦСКА (Москва) - 62:80 (14:18, 14:25, 19:19, 15:18)

Х: Зайцев (22), Мики (12).

Ц: Хиггинс (23), Хантер (15), Курбанов (12).

Счет в серии - 0-3 (85:106, 92:103)