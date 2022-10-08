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8 октября, 15:48

ЦСКА разгромил «Минск» и одержал вторую победу в сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
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ЦСКА разгромил «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 107:63.

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Алексей Швед, набравший 21 очко.

ЦСКА одержал вторую победу подряд на старте сезона-2022/23. Третий матч в сезоне красно-синие проведут 13 октября на выезде против «Локомотива-Кубани».

«Минск» потерпел поражения в обоих матчах в начале нынешнего сезона. Третью игру белорусская команда проведет на выезде против МБА 12 октября.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — МИНСК (Минск) — 107:63 (27:21, 29:19, 25:17, 26:6)

8 октября. Москва. «Мегаспорт».

БК ЦСКА
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