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ЦСКА разгромил «Автодор» и прервал серию саратовчан из 7 побед подряд

16:03
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ЦСКА обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 92:65.

Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Торнике Шенгелия, набравший 18 очков.

ЦСКА прервал серию «Автодора» из 7 побед подряд в Единой лиге ВТБ. В предыдущий раз команда из Саратова проигрывала 10 октября 2021 года «Локомотиву-Кубань» (95:108).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 92:65 (23:17, 29:19, 26:15, 14:14)

Ц: Шенгелия (18), Фойгтманн (14), Григонис (11)

А: Фандерберк (11), Минченко (10), Джерретт, Скрабб (оба — 9)

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Иван Торопцев все материалы автора
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