ЦСКА разгромил «Автодор» и прервал серию саратовчан из 7 побед подряд
ЦСКА обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 92:65.
Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Торнике Шенгелия, набравший 18 очков.
Начали 2022 год с победы ? pic.twitter.com/Eq0FPBkow3— CSKA Moscow (@cskabasket) January 4, 2022
ЦСКА прервал серию «Автодора» из 7 побед подряд в Единой лиге ВТБ. В предыдущий раз команда из Саратова проигрывала 10 октября 2021 года «Локомотиву-Кубань» (95:108).
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 92:65 (23:17, 29:19, 26:15, 14:14)
Ц: Шенгелия (18), Фойгтманн (14), Григонис (11)
А: Фандерберк (11), Минченко (10), Джерретт, Скрабб (оба — 9)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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