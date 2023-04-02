ЦСКА обыграл «Автодор» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

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ЦСКА на своей площадке обыграл «Автодор» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ — 111:85.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 17 очков. В составе «Автодора» отличился Брандон Гаррет — 17 очков.

ЦСКА ведет в серии со счетом 2-0. Следующий матч пройдет 5 апреля в Саратове. Начало — 18.00 мск.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

ЦСКА (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 111:85 (34:21, 31:18, 24:20, 22:26)

2 апреля. Москва. «Мегаспорт».