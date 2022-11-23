Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:42

ЦСКА выиграл у «Автодора» и одержал 12-ю победу подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

ЦСКА обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 103:76.

Самым результативным игроком встречи стал форвард саратовской команды Раде Загорац, набравший 26 очков.

ЦСКА одержал 12-ю победу подряд в этом сезоне и лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 103:76 (25:20, 24:16, 26:24, 28:16)

Ц: Руженцев (21), Милутинов (19), Швед (15)

А: Загорац (26), Николич, Минченко (оба — 16)

БК Автодор
БК ЦСКА
0
Читайте также
Кто виноват в конфликте между Фоссесхолм и Степановой. Наша лыжница все объяснила
Бобслеист сборной России умер в 24 года. Виной тяжелая болезнь
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
На что может рассчитывать малый бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» разгромил «Астану»

Защитник «Зенита» Денис Захаров уверен, что команда будет готова к матчу с «Самарой»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости