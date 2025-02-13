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13 февраля 2025, 21:13

ЦСКА разгромил «Астану» с разницей «+41»

ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ разгромил «Астану» со счетом 118:77.

Москвичи (27 побед — 5 поражений) поднялись на первую строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата, команда из Казахстана (1 — 31) занимает последнее место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Астана» — 118:77 (37:11, 27:18, 28:20, 26:28)

ЦСКА: Тримбл (17), Астапкович (13 + 5 подборов), Уэйр (13)

«Астана»: Утоми (21), Мотовилов (13 + 9 передач), Походяев (11 + 5 подборов)

13 февраля. Москва. «Мегаспорт».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
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БК Астана
БК ЦСКА
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