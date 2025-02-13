ЦСКА разгромил «Астану» с разницей «+41»
ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ разгромил «Астану» со счетом 118:77.
Москвичи (27 побед — 5 поражений) поднялись на первую строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата, команда из Казахстана (1 — 31) занимает последнее место.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Астана» — 118:77 (37:11, 27:18, 28:20, 26:28)
ЦСКА: Тримбл (17), Астапкович (13 + 5 подборов), Уэйр (13)
«Астана»: Утоми (21), Мотовилов (13 + 9 передач), Походяев (11 + 5 подборов)
13 февраля. Москва. «Мегаспорт».
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