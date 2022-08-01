«Цмоки-Минск» сменил название клуба на «Минск» и поменял логотип

«Цмоки-Минск» объявил о смене названия и логотипа. Новое название белорусского клуба — «Минск».

Обновленный логотип команды представлен в синем и ментоловом цвете.

«Минск». Фото БК «Минск» БК «МИНСК»

«Серьезные задачи и масштабные цели подтолкнули нас к повышению узнаваемости клуба и созданию актуального и презентабельного бренда. Обновленное название, логотип и выбранный визуальный стиль позволят с новой силой развивать спортивную деятельность, привлекать новую аудиторию.

Вместе с названием обновлен и визуальный стиль. Следуя современным тенденциям и трендам, мы постарались упростить айдентику, создали минималистичный, но вместе с тем лаконичный, презентабельный и живой дизайн логотипа. Индивидуальность нашего бренда проявляется в использовании в визуале нейминга белорусской буквы і, которая в общем прочтении также символизирует название родного города команды — Минска», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.