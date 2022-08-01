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Сегодня, 12:44

«Цмоки-Минск» сменил название клуба на «Минск» и поменял логотип

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Минск».
Фото БК «Минск»

«Цмоки-Минск» объявил о смене названия и логотипа. Новое название белорусского клуба — «Минск».

Обновленный логотип команды представлен в синем и ментоловом цвете. 

«МИНСК». Фото БК «МИНСК»
«Минск». Фото БК «Минск»
БК «МИНСК»

«Серьезные задачи и масштабные цели подтолкнули нас к повышению узнаваемости клуба и созданию актуального и презентабельного бренда. Обновленное название, логотип и выбранный визуальный стиль позволят с новой силой развивать спортивную деятельность, привлекать новую аудиторию.

Вместе с названием обновлен и визуальный стиль. Следуя современным тенденциям и трендам, мы постарались упростить айдентику, создали минималистичный, но вместе с тем лаконичный, презентабельный и живой дизайн логотипа. Индивидуальность нашего бренда проявляется в использовании в визуале нейминга белорусской буквы і, которая в общем прочтении также символизирует название родного города команды — Минска», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Источник: https://minskbasket.by/ru/news/5/predstavlyaem-novoe-nazvanie-kluba
БК Цмоки-Минск
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