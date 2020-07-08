«Цмоки-Минск» продлил контракт с главным тренером команды Ростиславом Вергуном, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

38-летний специалист возглавил «Цмоки-Минск» в середине сезона-18/19. Под его руководством команда повторила свое лучшее достижение на международной арене, дойдя до четвертьфинала Кубка ФИБА-Европа.

— С его приходом в команду изменилось очень многое, в том числе и в подходе работы спортивной школы. Выстраиваются взаимоотношения между тренерскими штабами, работает тренерский совет. Мы получили новый импульс развития.

Ростислав Николаевич с удовольствием делится своим опытом. Недавно провели детский лагерь, куда было очень много желающих. Получился довольно профессиональный кемп. Для тренеров, которые привлекались, это хороший стимул — поработать бок о бок с тренером национальной команды. Ребята же смогли почувствовать себя зрелыми спортсменами, когда с ними работает специалист такого уровня. Это следующий шаг, который мы сделали благодаря Ростиславу Николаевичу. Так что мы очень довольны его самоотдачей.

Но впереди еще много работы. Надеемся, что она будет плодотворной и результаты не заставят себя ждать, — заявил председатель клуба Юрий Шакола.