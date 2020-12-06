ЦСКА на выезде обыграл «Цмоки-Минск»

ЦСКА победил «Цмоки-Минск» (87:60) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самым результативным стал Майк Джеймс — 19 очков. У хозяев 22 очка набрал Максим Салаш. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, «Цмоки» на 11-й позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Цмоки-Минск» — ЦСКА (Москва) — 60:87 (23:27, 24:19, 4:23, 9:18)

6 декабря. Минск. «Минск-арена».