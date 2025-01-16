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Сегодня, 03:53

Паскуаль: «Первую четверть против «Пари НН» снова начали слишком мягко»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Чави Паскуаль прокомментировал победу над «Пари НН» (94:79) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку сегодня и поздравить Нижний Новгород с их игрой. Честно говоря, должен сказать, что они сыграли отлично, несмотря на то что у многих их игроков травмы и они сегодня не смогли принять участия в матче. Что касается нас, думаю, мы показали очень хорошую игру в последние 30 минут, но первую четверть снова начали слишком мягко, без достаточной интенсивности, без хорошей защиты. А с начала второй четверти мы играли с большей энергией, стали лучше защищаться и контролировали игру в другом векторе», — цитирует пресс-служба клуба Козина.

«Зенит» с 45 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Пари НН» располагается на 7-й строчке — 36 очков.

Источник: Официальный сайт
Баскетбол
БК Зенит
БК Нижний Новгород
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