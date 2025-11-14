Центровой «Зенита» Пойтресс перенес операцию на колене

Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс успешно перенес операцию на правом коленном суставе, сообщает пресс-служба питерского клуба.

32-летний американец получил травму 29 октября в домашнем матче Единой лиги ВТБ против «БЕТСИТИ Пармы» (82:79). Сообщалось, что баскетболист выбыл до конца сезона.

«Далее игрок начнет реабилитацию в США, после чего вернется в Санкт-Петербург, чтобы продолжить восстановление под контролем медицинского и тренерского штабов «Зенита», а также быть вместе с командой на решающем этапе сезона», — говорится в заявлении клуба.

Пойтресс вернулся в «Зенит» в 2024 году. Ранее он также выступал за команду с 2020 по 2022 год. В сезоне-2025/26 центровой провел 7 матчей, в которых в среднем набирал 14,3 очка, делал 7 подборов, 0,9 передачи, 0,7 блок-шота и 0,4 перехвата за 20 минут игрового времени.