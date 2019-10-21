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Центровой «Зенита» хочет стать министром спорта Мексики

13:57
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Центровой «Зенита» Густаво Айон заявил, что уже знает, чем хочет заняться после завершения карьеры. 34-летний мексиканец признался, что хочет стать министром спорта Мексики.

— Да, у меня были такие мысли, — цитирует Айона Eurohoops. — Я получаю получать образование в вопросе спортивного администрирования и менеджмента.

Планирую ли я стать министром спорта Мексики? Да, через пару лет начну работать в этом направлении.

До «Зенита» Густаво Айон провел пять сезонов в составе «Реала». В НБА он выступал за «Нью-Орлеан», «Орландо», «Милуоки» и «Атланту».

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