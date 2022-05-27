Центровой «Зенита» Бакнер считает, что команде по силам сравнять счет в финальной серии с ЦСКА

Центровой «Зенита» Эрик Бакнер рассказал о предстоящем четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (1-2). Игра пройдет в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00.

«В третьей игре мы проделали отличную работу, здорово защищались, уверенно действовали на сменах, смогли нейтрализовать лидеров соперника, — сказал Бакнер «СЭ». — В четвертой игре надо продолжать гнуть свою линию. Возможно, сыграть еще жестче в защите».

32-летний американец также ответил на вопрос, тяжело ли противостоять центровому ЦСКА Николе Милутинову.

«Конечно. Это очень большой, подвижный центровой, который отлично владеет своим телом. Первые две игры мы не могли с ним справиться, но в третьем матче давали ему реже получать мяч. Это сработало. Конечно, нам тяжело без Дмитрия Кулагина (основной разыгрывающий «Зенита» получил травму. — Прим. «СЭ»). Но Тайсон Картер, Билли Бэрон и Денис Захаров отлично его подменили, внесли большой вклад в победу. Надеюсь, что мы выиграем четвертую игру и сравняем счет в серии», — заявил Бакнер.

Финальная серия Единой лиги ВТБ продлится до четырех побед.