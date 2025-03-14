Игрок «Уралмаша» Попов: «Надеюсь, что увезу из Нижнего не только высшее образование, но и Кубок России»

Центровой «Уралмаша» Илья Попов поделился эмоциями от победы в первом матче «Финала четырех» Кубка России над МБА-МАИ (84:68). На счету Попова 7 очков и 4 передачи.

«Я недоволен своей игрой. Все-таки получил пять фолов и закончил матч раньше времени, — отметил в разговоре с журналистами Попов. — С другой стороны, у меня четыре передачи. Где вы видели, чтобы центровой показывал такую статистику? (смеется) Что касается игры, то я кайфанул. Спасибо большое болельщикам, которые приехали поддержать нас из Екатеринбурга. Мне кажется, в нашем полуфинале было слышно только их. Ну и нашего тренера, больше никого. И я с нетерпением жду финальной игры в воскресенье (16 марта). Надеюсь, что увезу из Нижнего Новгорода не только диплом о высшем образовании, но еще и Кубок России».

В решающем матче Кубка России клуб из Екатеринбурга сыграет с победителем пары «Пари НН» — «Химки». «Финал четырех» Кубка России организован Российской федерацией баскетбола.