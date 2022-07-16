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Сегодня, 15:59

Центровой Уильям Мосли покинул УНИКС

Иван Шитик
Корреспондент
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32-летний американский центровой Уильям Мосли покидает УНИКС. Он продолжит карьеру в другом клубе, сообщает сайт казанцев.

«Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Уильяма за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявление клуба.

Присоединившись к казанской команде в апреле текущего года, Мосли провел в Единой лиге ВТБ в составе УНИКСа 10 матчей со средними показателями 7,6 очка, 4,6 подбора, 2,4 передачи, 0,9 перехвата и 0,6 блокшота за 23:50 минуты игрового времени.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=thank-you-william
БК УНИКС
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