Центровой сборной Германии подписал контракт с ЦСКА

Центровой Йоханнес Фогтманн подписал двухлетний контракт с ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. 26-летний спорстмен станет первым уроженцем Германии в истории армейцев. Его последним клубом была "Баскония".

– Счастлив быть здесь, выступать за такой престижный клуб. Надеюсь выиграть много титулов и получить удовольствие от игры! – приводит слова Фогтманна пресс-служба ЦСКА.

За карьеру в Евролиге Фогтманн реализовал 37,4 процента трехочковых. В минувшем сезоне его средние показатели составили 7,5 очка, 5,8 подбора и 2,6 передачи за 24,3 минуты в 33 матчах Евролиги, 9,3 очка, 5,6 подбора, 2,4 передачи за 23,0 минуты в 35 матчах чемпионата Испании.

Фогтманн также является игроком сборной Германии.