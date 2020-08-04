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Центровой Робинсон покинул «Химки»

14:17
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«Химки» объявили об уходе из команды центрового Томаса Робинсона.

29-летний американец покинул команду по окончании действия контракта.

В сезоне-2019/20 Робинсон провел за «Химки» 6 матчей, набирая в среднем 5,5 очка и 3,2 подбора за матч.

Ранее игрок уже выступал за подмосковную команду в сезоне-2017/18, после чего провел полтора года в Китае.

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