Центровой Робинсон покинул «Химки»

«Химки» объявили об уходе из команды центрового Томаса Робинсона.

29-летний американец покинул команду по окончании действия контракта.

В сезоне-2019/20 Робинсон провел за «Химки» 6 матчей, набирая в среднем 5,5 очка и 3,2 подбора за матч.

Ранее игрок уже выступал за подмосковную команду в сезоне-2017/18, после чего провел полтора года в Китае.