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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Центровой Ристич близок к переходу в «Автодор»

17:54
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Сербский центровой Душан Ристич покинет «Брешию». 25-летний баскетболист присоединится к саратовскому «Автодору», сообщает Super Basket.

В нынешнем сезоне Ристич набирает 10,5 очка и 5,5 подбора в среднем за матч, выступая в чемпионате Италии и Еврокубке. В прошлом сезоне серб играл в Единой лиге ВТБ за «Астану».

После расторжения контракта с центровым Дрю Гордоном президент «Автодора» Владимир Родионов заявил, что клуб ведет активную работу по усилению передней линии.

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