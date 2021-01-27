Центровой Ристич близок к переходу в «Автодор»
17:54
Сербский центровой Душан Ристич покинет «Брешию». 25-летний баскетболист присоединится к саратовскому «Автодору», сообщает Super Basket.
В нынешнем сезоне Ристич набирает 10,5 очка и 5,5 подбора в среднем за матч, выступая в чемпионате Италии и Еврокубке. В прошлом сезоне серб играл в Единой лиге ВТБ за «Астану».
После расторжения контракта с центровым Дрю Гордоном президент «Автодора» Владимир Родионов заявил, что клуб ведет активную работу по усилению передней линии.
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