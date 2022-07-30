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Сегодня, 15:57

Центровой Ричард Соломон прокомментировал заключение контракта с «Зенитом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Американский центровой Ричард Соломон прокомментировал заключение контракта с «Зенитом».

«Я очень воодушевлен тем, что мне выпала возможность играть в предстоящем сезоне за «Зенит». Уже жду, когда смогу встретиться со всеми своими партнерами и начать подготовку к сезону. Думаю, что смогу вырасти в этом году и улучшить качество своей игры, и в целом у нас будет потрясающий сезон», — цитирует игрока сайт питерцев.

«Зенит» подписал с 30-летним игроком контракт на один сезон.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6470
БК Зенит
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