Центровой Попов ушел из «Уралмаша»

«Уралмаш» сообщил об уходе из команды центрового Ильи Попова.

«Центровой присоединился к нам по ходу сезона-2024/25 и внес огромный вклад в завоевание нами Кубка России — важнейшую победу для команды!» — сообщает пресс-служба клуба Единой лиги ВТБ.

В сезоне-2024/25 30-летний Попов в регулярном чемпионате в 15 матчах набирал в среднем 8,4 очка, выполняя 3,7 подбора и 1 передачу. При этом он стал первым в истории турнира россиянином, реализовавшим более 10 бросков с игры без единого промаха. Это произошло 13 апреля в матче с «Локомотивом-Кубань» (95:91).

В плей-офф «Уралмаш» проиграл «Локомотиву-Кубань» (1-3) в 1/4 финала.