Елатонцев заявил, что в «Локомотиве-Кубань» управляли его ИП: «Все происходило за моей спиной»

Центровой Oklahoma Sooners и сборной России Кирилл Елатонцев в интервью «СЭ» отметил, что удивлен действиями своего бывшего клуба — «Локомотива-Кубань» — относительно работы с его персональными данными.

— Знал ли ты, что ИП, оформленное на твое имя, управляется не тобой?

— Как вы понимаете, профессиональному спортсмену ИП не очень нужно, если он не занимается каким-либо сторонним бизнесом. Я пока сфокусирован на баскетболе, и на бизнес времени не остается. В какой-то момент руководство клуба попросило создать ИП, чтобы была возможность искать мне какие-то личные спонсорские контракты. Я поверил на слово — выдал доверенность, которую попросил клуб, и забыл об этом факте.

В ноябре, находясь в госпитале, я получил сообщение от «Госуслуг»: «Подано заявление о ликвидации вашего ИП». Я сначала подумал, что это ошибка. Начали разбираться — на мое ИП были открыты счета в различных банках, по счетам велись операции, совершались переводы денежных средств, а в качестве контакта моего ИП указывался адрес электронной почты финансового департамента «Локомотива». Получается, все это происходило за моей спиной по той самой доверенности. А когда запахло жареным, вероятно, было решено закрыть мое ИП. Сейчас мои адвокаты занимаются этим вопросом.

— Как вообще происходили выплаты твоей зарплаты — напрямую от клуба или из разных источников?

— Как оказалось, были задействованы разные источники. В тот момент я этого не знал. Я попросил моих адвокатов разобраться с этим вопросом.

Елатонцев был в системе «Локомотива-Кубань» с 2016 года. В конце декабря Кирилл уехал в NCAA, его контракт с краснодарским клубом рассчитан до конца сезона-2026/27 с опцией продления до 2029 года.