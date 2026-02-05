Елатонцев обратился к болельщикам «Локо»: «Жаль, что расставание с клубом произошло именно так»

Центровой Oklahoma Sooners и сборной России Кирилл Елатонцев в интервью «СЭ» отметил, что разговоры о том, что он «заработал кучу денег и сбежал» из «Локомотива-Кубань», не имеют ничего общего с реальностью.

— Сейчас много разговоров, что ты был одним из самых высокооплачиваемых игроков «Локо». Как было на самом деле?

— Я не вправе разглашать финансовые условия. На фоне слухов и заявлений руководства о том, что мой контракт был «недетским», поясню: да, он уже не был детским, но до статуса одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба мне было очень далеко. Зарплата — важная часть любого контракта, но я никогда не гнался за баснословными гонорарами. Поэтому разговоры о том, что я «заработал кучу денег и сбежал», не имеют ничего общего с реальностью.

— Некоторые болельщики «Локо» настроены против тебя. Что ты мог им сказать?

— Я прекрасно понимаю болельщиков — на их месте я тоже был бы недоволен, особенно учитывая, в каком ключе клуб описывал эту ситуацию в своих заявлениях. От себя хочу сказать огромное спасибо каждому за поддержку на каждом матче. Мне искренне жаль, что расставание с клубом произошло именно так, и я бы хотел, чтобы все сложилось иначе.

Елатонцев был в системе «Локомотива-Кубань» с 2016 года. Дважды его признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.