Центровой «Минска» Зак Смит будет участником конкурса данков на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Центровой «Минска» Зак Смит будет участником конкурса данков, который пройдет на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2023, сообщила пресс-служба лиги.

Одним из соперников 27-летнего американца станет форвард ЦСКА Самсон Руженцев. Остальные участники конкурса будут объявлены позднее.

Зак Смит сыграл в 11 матчах за «Минск» в этом сезоне, в среднем набирая 10,2 очка и делая 6,5 подбора.

Матч звезд Единой лиги пройдет 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».