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Сегодня, 16:29

Центровой «Минска» Зак Смит будет участником конкурса данков на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Мария Гусева
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Центровой «Минска» Зак Смит будет участником конкурса данков, который пройдет на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2023, сообщила пресс-служба лиги.

Одним из соперников 27-летнего американца станет форвард ЦСКА Самсон Руженцев. Остальные участники конкурса будут объявлены позднее.

Зак Смит сыграл в 11 матчах за «Минск» в этом сезоне, в среднем набирая 10,2 очка и делая 6,5 подбора.

Матч звезд Единой лиги пройдет 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/zak-smit-uchastnik-r7-slem-dank-kontesta-na-matche-zvezd-2023/
БК Минск
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