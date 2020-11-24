Центровой «Локомотива» выбыл на полгода

Центровой «Локомотива» Алан Уильямс пропустит около шести месяцев из-за травмы колена, сообщает сайт клуба.

«Во время игры с «Енисеем» Алан Уильямс получил травму левого коленного сустава. Вчера в Москве была проведена диагностика, поставлен диагноз — полный разрыв собственной связки надколенника. Сегодня в одной из ведущих российских клиник Алану была сделана операция по восстановлению этой связки. Операция прошла успешно. Еще на несколько дней он останется в клинике, после этого мы начинаем восстановление, которое, по предварительным оценкам, займет порядка шести месяцев», — рассказал начальник медицинского штаба «Локомотива-Кубань» Константин Шубин.