10 ноября, 13:20

Центровой «Локомотива-Кубань» Елатонцев планирует продлить больничный

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Кирилл Елатонцев.
Фото Global Look Press

Во вторник, 11 ноября, заканчивается действие предыдущего больничного листа центрового «Локомотива-Кубань» и сборной России Кирилла Елатонцева. По информации «СЭ», состояние баскетболиста улучшилось, но последствия вирусной инфекции не позволяют игроку вернуться к нормальному состоянию.

Баскетболист планирует визит в ту же поликлинику, в которой проходил предыдущий осмотр, для повторного обследования. В случае если результаты будут удовлетворительными, игрок готов вернуться к занятиям спортивной деятельностью.

Напомним, что 8 ноября в социальных сетях «Локомотива-Кубань» вышла новость, что клуб подозревает 23-летнего центрового в симуляции болезни и уклонении от обязательств по контракту. Позднее президент клуба Андрей Ведищев заявил, что воспитанник «Локо» очень подвел клуб и партнеров по команде [перед важной игрой с «Зенитом»].

Супруга Елатонцева Владислава в своих социальных сетях высказала альтернативное мнение, указывая на длительный конфликт между Кириллом и руководством клуба, связанный с желанием игрока самостоятельно определять карьерный путь, отклонением клубом выгодных трансферных предложений, восприятием Кирилла как «актива» со стороны президента клуба. Также Владислава утверждает, что клуб демонстрирует предвзятое и враждебное отношение к игроку, а также пытается скомпрометировать его через официальные каналы.

Кирилл Елатонцев.«Президент клуба считает его своим «активом». Громкий скандал вокруг лучшего российского центрового

Елатонцев — лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ последних двух лет. В прошлом сезоне Единой лиги средние показатели 23-летнего центрового составляли 7,2 очка, 4,6 подбора и 1,1 блок-шота.

БК Локомотив-Кубань
