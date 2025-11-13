Центровой «Локо» Елатонцев покинул Краснодар

По информации источника из «Локомотива-Кубань», центровой Кирилл Елатонцев покинул Краснодар.

Ранее главный тренер «Локо» Антон Юдин заявил, что игрок отказался играть за клуб. «Хотя я с ним разговаривал дважды, говорил ему, что у него есть выбор, он говорил мне, что хочет играть за нас. Но, видимо, в голове держал что-то другое. На мой взгляд, это не совсем корректное, мужское поведение», — заявил Юдин на пресс-конференции после матча с «Пармой» 12 ноября.

8 ноября в социальных сетях «Локомотива-Кубань» вышла новость, что клуб подозревает 23-летнего центрового в симуляции болезни и уклонении от обязательств по контракту. Позднее президент клуба Андрей Ведищев заявил, что воспитанник «Локо» очень подвел клуб и партнеров по команде [перед важной игрой с «Зенитом»].

Елатонцев — лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ последних двух лет. В прошлом сезоне Единой лиги средние показатели центрового составляли 7,2 очка, 4,6 подбора и 1,1 блок-шота.