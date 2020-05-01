Центровой «Химок» Букер рассказал, как проводит время на карантине

Центровой «Химок» Девин Букер рассказал, как проводит время на карантине из-за пандемии коронавируса в США.

— В данный момент я стараюсь соблюдать режим самоизоляции, — цитирует Eurohoops Букера. — Выхожу из дома только при необходимости, например, в магазин. Сейчас в Штатах уже начали открывать предприятия, но нужно все же проявлять осторожность. Четкого графика у меня сейчас нет. Помогаю дочке с домашними заданиями, тренируюсь, занимаюсь хозяйством. Стараюсь поддерживать форму, но это совсем не то, что на площадке. Все, что я могу — тренировать дриблинг, потому что нельзя посещать спортзалы.

По последним данным Worldometers, в США зарегистрировано 1 095 304 случая заражения коронавирусом. Зафиксирован 63 871 летальный исход, выздоровели 155 737 человек.