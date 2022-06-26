Центровой Джекири покинул казанский УНИКС

УНИКС 26 июня на официальном сайте объявил о расставании с центровым Тони Джекири.

27-летний нигерийский центровой продолжит карьеру в другом клубе.

В Единой лиге ВТБ сезона-2021/22 Джекири провел в составе казанской команды 23 матча со средними показателями 7,5 очка, 5,7 подбора, 1,5 передачи, 0,9 перехвата за 22 минуты игрового времени.

В 24 встречах Евролиги центровой набирал в среднем по 7,6 очка, 6,5 подбора за 24 с половиной минуты на паркете и вошел в тройку лучших подбирающих игроков турнира.