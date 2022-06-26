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Сегодня, 16:27

Центровой Джекири покинул казанский УНИКС

Иван Шитик
Корреспондент
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УНИКС 26 июня на официальном сайте объявил о расставании с центровым Тони Джекири.

27-летний нигерийский центровой продолжит карьеру в другом клубе.

В Единой лиге ВТБ сезона-2021/22 Джекири провел в составе казанской команды 23 матча со средними показателями 7,5 очка, 5,7 подбора, 1,5 передачи, 0,9 перехвата за 22 минуты игрового времени.

В 24 встречах Евролиги центровой набирал в среднем по 7,6 очка, 6,5 подбора за 24 с половиной минуты на паркете и вошел в тройку лучших подбирающих игроков турнира.

Источник: https://vk.com/unicsbasket?w=wall-8519001_164377
БК УНИКС
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