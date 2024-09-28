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Сегодня, 23:24

Джекири: «Любая команда, с которой мы играем, все больше настраивается на матчи с нами»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Центровой московского ЦСКА Тони Джекири высказался о трудностях при защите чемпионского титула.

«Наша цель на сезон — защитить титул. Но сделать это будет гораздо сложнее, чем победить в прошлом году. Когда ты чемпион, порой ты можешь почувствовать расслабленность. Но любая команда, с которой мы играем, все больше настраивается на матчи с нами, потому что мы — чемпионы. Поэтому нам важно сохранять концентрацию и характер победителей в каждой игре», — приводит слова Джекири Legalbet.

В сезоне-2023/24 ЦСКА стал победителем в Единой лиге ВТБ, обыграв в финальной серии казанский УНИКС со счетом 4-1.

Источник: Legalbet
БК ЦСКА
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