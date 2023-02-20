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Сегодня, 09:36

Центровой ЦСКА Никола Милутинов сумел избежать серьезной травмы

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Вице-президент баскетбольного ЦСКА Наталья Фураева рассказала «СЭ» о состоянии здоровья одного из лидеров команды Николы Милутинова. Центровой был вынужден пропустить Матч всех звезд-2023 Единой лиги ВТБ из-за повреждения.

«После игры с УНИКСом у Николы сильно опухла рука. Было подозрение на перелом, но оказалось, что это сильный ушиб. С каждым днем ему становится все лучше и лучше. Наш центровой отправится в расположение сборной Сербии», — отметила Фураева.

В квалификации чемпионата мира-2023 сербы сыграют на выезде с Грецией (24 февраля) и примут Великобританию (27 февраля). В этом отборочном цикле Милутинов сыграл в двух матчах, в среднем набирая 8 очков и 3,5 подбора.

БК ЦСКА
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