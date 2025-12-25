Центровой ЦСКА Митрович: «Локомотив» играет в высоком темпе, агрессивно, особенно дома»

Центровой ЦСКА Лука Митрович в интервью «СЭ» назвал самых опасных игроков в составе «Локомотива-Кубань».

— В этом месяце вы уже обыгрывали краснодарцев в овертайме после сумасшедшего броска Ливио Жан-Шарля. Это была одна из самых безумных концовок в вашей карьере?

— Да, безусловно. Это был мой первый матч за ЦСКА — и сразу такой сумасшедший сценарий. «Локомотив» — очень хорошая команда, они это показали. Я тогда еще только начинал знакомиться с Лигой ВТБ, с командами, с игроками. Сейчас я буду гораздо лучше готов к этой игре, чем в первый раз. Но каждый матч — это отдельная история, и нам нужно повторить все хорошие вещи, которые мы сделали тогда.

— Что можете сказать о «Локомотиве» и кто из их игроков способен доставить наибольшие проблемы?

— Мы довольно тщательно разобрали их стиль. Они играют в высоком темпе, агрессивно, особенно дома. Команда во многом строится вокруг Миллера, Хантера и других опытных игроков, которых я знаю давно. В той игре у нас были и удачные отрезки, и ошибки. Мы все это разобрали. Наша задача — как можно дольше удерживать хорошие моменты и исправить ошибки. Я уверен, что у нас достаточно опыта, чтобы это сделать.

— Понравилась атмосфера в Краснодаре?

— Да, честно говоря, даже больше, чем я ожидал. Я играл там давно — еще в Евролиге или в Еврокубке, если не ошибаюсь. Атмосфера была хорошей, настоящей домашней. Думаю, и сейчас будет так же. Но мы все играли в очень разных залах, в самых разных условиях. Мы опытная команда, и для нас нет ситуаций, с которыми мы бы не сталкивались раньше, — сказал Митрович «СЭ».

В сезоне-2025/26 32-летний Митрович провел 5 матчей за ЦСКА в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 7,4 очка и 6,4 подбора за игру.