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11 апреля, 19:32

Картер о том, как «БЕТСИТИ Парма» смогла отыграться с «-20» в матче с «Зенитом»: «Это чудо»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Центровой «БЕТСИТИ Пармы» Террелл Картер прокомментировал победу над «Зенитом» (95:89) в матче за третье место Winline Basket Cup.

«В этом сезоне у нас было много игр, где мы чередовали взлеты и падения, но такого я не помню давно. Мы отыгрались с «-20», сделали сумасшедший рывок в заключительной четверти (20:0). Это чудо. Плюс не забывайте, что у нас не хватало почти половины состава. Поэтому бились за себя, за травмированных парней, за тренеров, не терявших веры в победу, за наших болельщиков, которые приехали поддержать нас из Перми. Они лучшие! Эти медали — для них. Теперь надо перевести эту уверенность в последние матчи регулярки и в плей-офф», — отметил «СЭ» Картер.

Картер в матче с «Зенитом» набрал 20 очков, 2 подбора и 8 передач. Самым результативным в составе «Пармы» стал Александр Захаров, набравший 22 очка (5/7 — трехочковые).

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БК Зенит
БК Парма (Пермь)
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