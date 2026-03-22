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Центровой «БЕТСИТИ Пармы» Фирсов пропустит две-три недели

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Центровой сборной России и «БЕТСИТИ Пармы» Глеб Фирсов продолжает восстанавливаться от травмы бедра. По информации «СЭ», сроки восстановления займут около двух-трех недель.

21-летний баскетболист может не сыграть в оставшихся матчах регулярного сезона. Последний раз он выходил на паркет в матче с «Уралмашем» 13 марта.

Напомним, что на этой неделе пермский клуб подписал российского центрового Евгения Минченко, который начинал сезон в «Самаре».

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Баскетбол
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