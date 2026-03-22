Центровой «БЕТСИТИ Пармы» Фирсов пропустит две-три недели

Центровой сборной России и «БЕТСИТИ Пармы» Глеб Фирсов продолжает восстанавливаться от травмы бедра. По информации «СЭ», сроки восстановления займут около двух-трех недель.

21-летний баскетболист может не сыграть в оставшихся матчах регулярного сезона. Последний раз он выходил на паркет в матче с «Уралмашем» 13 марта.

Напомним, что на этой неделе пермский клуб подписал российского центрового Евгения Минченко, который начинал сезон в «Самаре».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max